Водитель, ранивший сотрудника ДПС в Краснодаре, попал на видео

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ДТП, устроенное водителем, который ранил сотрудника ДПС в Краснодаре, попало на камеры наблюдения, видеозапись опубликована в интернете.

На посту при въезде в Краснодар сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, в котором, по данным Следственного комитета, находились три человека. При проверке документов водитель открыл по правоохранителям огонь, ранив одного из них в ногу. Пассажиры автомобиля попытались скрыться, один из них был задержан.

Водитель, отстреливаясь от преследовавших его сотрудников ДПС, на перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова попал в ДТП и сбежал из машины, уточнили в СК.

Правоохранительные органы разыскивают граждан Карачкина Дмитрия Алексеевича, 01.07.1992 года рождения и Медведева Никиту Сергеевича, 24.04.1996 года рождения, сообщается на сайте УМВД России по городу Краснодару. Возбуждено уголовное дело.