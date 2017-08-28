В Краснодаре объявили в розыск мужчин, ранивших полицейского на посту

СОЧИ, 28 авг — РИА Новости. Двое жителей Краснодара, подозреваемых в причастности к ранению сотрудника полиции на стационарном посту, объявлены в розыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что правоохранители пытались остановить автомобиль Toyota на посту ДПС при въезде в город Краснодар. В ответ водитель открыл огонь — предположительно из травматического оружия — ранил сотрудника полиции в ногу и продолжил движение. В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехал на препятствие и скрылся, после чего был объявлен в розыск. Позже полицейские уточнили, что преступников было двое, они ранили стажера полицейского в область шеи и головы. В настоящее время двое мужчин разыскиваются правоохранителями.

"УМВД России по городу Краснодару разыскиваются подозреваемые в причастности к ранению сотрудника полиции из оружия на стационарном посту Краснодара и скрывшиеся в неизвестном направлении после совершения ДТП на улице Атарбекова: Карачкин Дмитрий Алексеевич, 01.07.1992 года рождения, житель Краснодара Медведев Никита Сергеевич, 24.04.1996 года рождения, житель Краснодара", — говорится в сообщении ведомства.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(861)-268-40-45 или 102, уточняет пресс-служба.

По данным регионального управления Следственного комитета России, в машине находились три человека – два пассажира и водитель. Когда правоохранители остановили машину для проверки документов, 21-летний водитель ударил одного из них, открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета, ранив стажера. В это время пассажиры пытались сбежать, но одного из них задержали.

Как сообщили в региональном СК, водитель пытался уехать на автомобиле, отстреливался от преследовавших его полицейских, а на перекрестке Тургенева и Атарбекова попал в ДТП и сбежал из машины.

В настоящее время, по данным Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю, по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия возбуждено уголовное дело.