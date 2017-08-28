В антинаркотических программах регионов России нашли массовые нарушения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Массовые нарушения нашли в антинаркотических программах регионов России, речь, в частности, идет о субсидировании программ и едином подходе к организации процесса реабилитации, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Генпрокуратура России совместно с МВД России, ФСИН России и СК РФ проанализировала состояние законности при реализации антинаркотических программ и выявила ряд нарушений. Например, в некоторых регионах России в 2016 году организациям не выделялись субсидии для реабилитации наркозависимых, а в 2017-2018 годах такое субсидирование не было даже запланировано", — передаются в сообщении слова представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

По его словам, подобные нарушения обнаружены в Адыгее, Башкирии, Карелии, Крыму, Забайкальском крае, Амурской, Саратовской областях и других регионах. Куренной обратил внимание, что деньги на медицинскую помощь и реабилитацию больных наркоманией и алкоголизмом "выделялись немаленькие": в 2016 году — миллиард рублей, а в 2017 – 1,2 миллиарда рублей.

Кроме того, как рассказал Куренной, в некоторых регионах мероприятия по социальной реабилитации наркозависимых включили в местные антинаркотические программы только после вмешательства прокуроров — речь идет о Бурятии, Башкирии, Крыме, Чувашии, Пермском и Хабаровском краях, Курской области.

Также в ходе проверок выяснилось, что отсутствует единый подход к организации процесса реабилитации наркозависимых, а документы, регулирующие эту сферу, требуют доработки. Генпрокуратура РФ предлагает усовершенствовать программу реабилитации наркозависимых. Ведомство обратилось с инициативой к правительству дать поручение МВД, Минздраву и Минобрнауки разработать порядок организации реабилитационных мероприятий для наркозависимых, а также скоординировать исполнение мероприятий в регионах.