МГУ просит ГИБДД обратить внимание на проблему с "гонщиками" около вуза

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Московский государственный университет просит ГИБДД обратить внимание на проблему с "гонщиками" у здания вуза и заявляет, что со своей стороны делает все, чтобы обеспечить безопасность студентов, сообщили РИА Новости в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции изучают видеозапись с ездой двух автомобилей по лестнице у входа в главное здание МГУ. Видеозапись была опубликована на странице пользователя majorka777 в соцсети Instagram. На ней видно, как внедорожник Infiniti и еще один автомобиль заезжают на лестницу у входа в МГУ.

"Администрация МГУ со своей стороны делает всё, чтобы обеспечить условия безопасности для учащихся и сотрудников университета: установлены лежачие полицейские и шлагбаумы, даже цветочные клумбы в качестве препятствий, но "гонщики" объезжают их по тротуарам. Но решить проблему может только ГИБДД Москвы. Это их зона ответственности. Мы ждем от ГИБДД действий", — сообщили РИА Новости в МГУ.

Как отметили в вузе, администрация учебного заведения постоянно направляет запросы об усилении мер безопасности на территории Московского университета в столичное ГИБДД.

"Вопрос в полной мере не решается. Создается реальная угроза жизни наших студентов и сотрудников. Это ситуация нас очень волнует", — заявили в вузе.