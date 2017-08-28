В Краснодаре ищут водителя, обстрелявшего полицейского на посту ДПС

СОЧИ, 28 авг — РИА новости. Водителя, ранившего в ногу сотрудника полиции на посту ДПС, ищут в Краснодаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, правоохранители на посту ДПС при въезде в город Краснодар пытались остановить автомобиль Toyota.

"В ответ водитель открыл огонь из неустановленного оружия, ранив сотрудника полиции в ногу, и продолжил движение. В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие, после чего скрылся", — говорится в пресс-релизе МВД.

В настоящее время на территории Краснодара введена специальная операция, направленная на розыск и задержание подозреваемого, сотрудник полиции госпитализирован, добавляет пресс-служба.