Пограничники задержали грузинского "вора в законе" с поддельными паспортами

ПЯТИГОРСК, 28 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пограничники в Северной Осетии задержали на пункте пропуска "Верхний Ларс" одного из лидеров грузинского криминального мира, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике.

"Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии выявили одного из лидеров криминального мира грузинского происхождения, пытавшийся пересечь государственную границу по недействительным документам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала при прохождении паспортного контроля мужчина предъявил российский загранпаспорт, вызвавший у пограничников подозрение. В ответ на замечание контролера о том, что документ, возможно, не принадлежит предъявителю, как сообщили в ведомстве, нарушитель извлек из кармана другой паспорт и предложил оформить его уже как гражданина Азербайджана, с совсем иными установочными данными.

"В ходе выяснения обстоятельств при задержанном было обнаружено несколько комплектов полностью, либо частично подделанных документов и ни одного подлинного удостоверения личности", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, оперативники установили, что нарушителем государственной границы является гражданин Грузии, неоднократно отбывавший наказание по статьям общекриминальной направленности, как у себя на родине, так и России.

"Причины, побудившие рецидивиста удариться в бега, а также обстоятельства получения им документов выясняются следствием. Известно, что родственники задержанного также причастны к криминальной деятельности и не оставляют устремлений организовать на территории России противоправный бизнес по сбыту наркотиков", — отметили в управлении.