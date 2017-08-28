Суд продлил арест отца полковника Захарченко на три месяца

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 30 ноября продлил срок содержания под стражей Виктора Захарченко – отца скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября", — сказала судья Евгения Николаева.

Также суд продлил на три месяца в рамках дела срок содержания в СИЗО советника президента ББР-банка Владимира Корьевкина.

Ходатайство о продлении ареста следователь обосновал сложностью дела, а также тем, что "еще не все участники преступления установлены". Оба обвиняемых, по словам следователя, могут оказать давление на потерпевшего либо скрыться.

Прокурор поддержал следователя в части продления ареста Захарченко, но выступил против содержания в СИЗО Корьевкина. "На данном этапе расследования и с учетом данных о личности Корьевкина полагаю возможным не применять к Корьевкину меру пресечения в виде заключения под стражу, полагаю возможным изменить меру на домашний арест", — сказал прокурор.

Представитель банка "Московское ипотечное агентство", являющегося потерпевшей стороной по делу, также выступил за продление ареста фигурантам.

Адвокат Захарченко предоставил суду документы, подтверждающие внесение суммы вменяемого ущерба — 4 миллионов рублей — на депозит нотариуса и уведомление потерпевшего банка об этом. "Банк в любой момент может обратиться к нотариусу и забрать эти деньги, фактически ущерб по делу возмещен", — сказал адвокат Денис Калинин, прося суд перевести Захарченко под домашний арест.

Адвокат Корьевкина Дарья Евменина приобщила к материалам положительные характеристики с предыдущего места работы — банка "Открытие" — и нынешнего — ББР-банка. Защитник просила суд обратить внимание, что одна лишь тяжесть обвинения не может служить основанием для продления ареста. По словам Евмениной, Корьевкину вменятся ущерб 1,5 миллиона рублей.

Виктору Захарченко вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.

В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

В начале июня Захарченко-старший вернул банку 4 миллиона рублей, которые финансовое учреждение платило ему как зарплату и которые следствие считает взяткой.

Захарченко-младший был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.