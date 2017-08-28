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Происшествия

Суд продлил арест отца полковника Захарченко на три месяца

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (149)
16:3228.08.2017
(обновлено: 16:39 28.08.2017)
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© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков Дмитрий Захарченко в судеДмитрий Захарченко в суде
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 30 ноября продлил срок содержания под стражей Виктора Захарченко – отца скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дмитрий Захарченко в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Следствие просит продлить срок ареста отца полковника Захарченко

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября", — сказала судья Евгения Николаева.

Также суд продлил на три месяца в рамках дела срок содержания в СИЗО советника президента ББР-банка Владимира Корьевкина.

Ходатайство о продлении ареста следователь обосновал сложностью дела, а также тем, что "еще не все участники преступления установлены". Оба обвиняемых, по словам следователя, могут оказать давление на потерпевшего либо скрыться.

Прокурор поддержал следователя в части продления ареста Захарченко, но выступил против содержания в СИЗО Корьевкина. "На данном этапе расследования и с учетом данных о личности Корьевкина полагаю возможным не применять к Корьевкину меру пресечения в виде заключения под стражу, полагаю возможным изменить меру на домашний арест", — сказал прокурор.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мосгорсуд оставил в силе арест $16 млн в рамках дела полковника Захарченко

Представитель банка "Московское ипотечное агентство", являющегося потерпевшей стороной по делу, также выступил за продление ареста фигурантам.

Адвокат Захарченко предоставил суду документы, подтверждающие внесение суммы вменяемого ущерба — 4 миллионов рублей — на депозит нотариуса и уведомление потерпевшего банка об этом. "Банк в любой момент может обратиться к нотариусу и забрать эти деньги, фактически ущерб по делу возмещен", — сказал адвокат Денис Калинин, прося суд перевести Захарченко под домашний арест.

Адвокат Корьевкина Дарья Евменина приобщила к материалам положительные характеристики с предыдущего места работы — банка "Открытие" — и нынешнего — ББР-банка. Защитник просила суд обратить внимание, что одна лишь тяжесть обвинения не может служить основанием для продления ареста. По словам Евмениной, Корьевкину вменятся ущерб 1,5 миллиона рублей.

Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
Мосгорсуд оставил под арестом квартиры отца полковника Захарченко

Виктору Захарченко вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.

В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

В начале июня Захарченко-старший вернул банку 4 миллиона рублей, которые финансовое учреждение платило ему как зарплату и которые следствие считает взяткой.

Захарченко-младший был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

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