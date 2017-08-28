Немецкие театралы собрали три тысячи подписей в поддержку Серебренникова

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Петиция в поддержку находящегося под домашним арестом российского режиссера Кирилла Серебренникова, созданная театральными деятелями из ФРГ, набрала более 3 тысяч подписей.

"Мы протестуем против ареста Кирилла Серебренникова. Обвинения против него несостоятельны и указывают на факт намерения заставить замолчать известного во всем мире режиссера", — говорится в тексте петиции, размещенной на платформе change.org . Ее инициаторами стали немецкий театральный режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург.

Авторы документа просят российскую прокуратуру прекратить уголовное преследование и снять обвинения с режиссера. Кроме того, они обратились к своим властям с просьбой гарантировать, что "Серебренников не станет жертвой политически мотивированной клеветы и не окажется в тюрьме".

Как указывается на сайте платформы, документ подписали австралийская актриса Кейт Бланшетт, немецкая актриса Нина Хосс, британский режиссер Саймон МакБерни, немецкий пианист Игорь Левит, немецкий актер Ларс Айдингер и австрийская писательница, нобелевский лауреат Эльфрида Елинек.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".