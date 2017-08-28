В Сочи третий день ищут пропавшего туриста из Москвы

СОЧИ, 28 авг – РИА Новости. Спасатели Сочи третий день ведут поиски пропавшего туриста из Москвы в районе горного хребта Ачишхо и поселка Медовеевка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Как рассказал РИА Новости друг пропавшего Василий Бобренков, в четверг, 24 августа, турист из Москвы Дмитрий Максимов собрался в поход в район горного хребта Ачишхо. В последний раз он вышел на связь в тот же день, сказав, что направляется в поселок Медовеевка, где в пятницу его ожидал таксист. Однако Максимов так и не появился, после чего таксист обратился в МЧС.

"Поиски туриста начались в пятницу, они продолжались в выходные и ведутся до сих пор. Вчерашняя смена спасателей переночевала в горах и сегодня продолжила поиски по маршруту Ачишхо-Медовеевка и прилегающей территории", — заявили в спасательном ведомстве.