В Сочи третий день ищут пропавшего туриста из Москвы

СОЧИ, 28 авг – РИА Новости. Спасатели Сочи третий день ведут поиски пропавшего туриста из Москвы в районе горного хребта Ачишхо и поселка Медовеевка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
"Поиски туриста начались в пятницу, они продолжались в выходные и ведутся до сих пор. Вчерашняя смена спасателей переночевала в горах и сегодня продолжила поиски по маршруту Ачишхо-Медовеевка и прилегающей территории", — заявили в спасательном ведомстве.