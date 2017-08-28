Главу компании-подрядчика осудили условно по "делу реставраторов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в понедельник приговорил к 4,5 годам условно директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева в рамках "дела реставраторов", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

После оглашения приговора Сергеев будет освобожден, постановила судья Юлия Трофимова.

"Назначить Сергееву наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в 800 тысяч рублей… Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в четыре года", — объявила судья.

Сергеев полностью признал вину в трёх эпизодах хищения денег, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия России. Речь шла, в частности, о реставрации Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.

Дело рассматривалось в особом порядке, то есть при любом исходе подсудимый не мог получить более 2/3 от максимального наказания. Прокуратура просила назначить Сергееву пять лет колонии общего режима.

Гособвинитель в ходе прений отметила, что Сергеев полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, благодаря чему были полностью изобличены остальные участники хищений.

Защитник напомнила, что из общего ущерба по "делу реставраторов" в 164 миллиона рублей ущерб по трём эпизодам с участием Сергеева составил немногим более 71 миллиона рублей, из которых он получил 11 миллионов рублей, которые он одним из первых возместил.

Сам Сергеев заявил в последнем слове, что согласился участвовать в преступной схеме ради того, чтобы обеспечить свою компанию работой.