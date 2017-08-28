НАК опубликовал видео с места спецоперации в Хасавюрте, где погиб силовик

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места спецоперации в дагестанском Хасавюрте, где погиб силовик.

Спецоперация проходит на окраине Хасавюрта. Дом, где засели бандиты, блокирован, из соседних строений эвакуированы жители, действует режим контртеррористической операции. Ранее НАК сообщил, что во время перестрелки с бандитами погиб один силовик, еще один ранен.

По предварительным данным НАК, боевики принадлежат к так называемой хасавюртовской банде и причастны к ряду преступлений террористической направленности. Их точное количество уточняется.