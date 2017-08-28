В колонии, где произошла драка, работают представители ФСИН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Обстановка исправительной колонии №3 в Краснотурьинске, где 25 августа произошла массовая драка, полностью контролируется, сообщает в понедельник ГУФСИН по Свердловской области.
"В настоящее время в ИК-3 работают представители ФСИН России, руководства ГУФСИН России по Свердловской области. Личный состав ИК-3 полностью контролирует обстановку в учреждении. Учреждение функционирует в обычном режиме", — говорится в сообщении.
ГУФСИН уточняет, что начальник ИК-3 провел прием осужденных по личным вопросам. Жалоб и заявлений не поступило. Сотруднику ИК-3 и пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.