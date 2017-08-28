В Уфе в припаркованной машине взорвалась бомба

На месте взрыва автомобиля в Уфе. 28 августа 2017

На месте взрыва автомобиля в Уфе. 28 августа 2017

УФА, 28 авг — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в салоне припаркованного автомобиля Kia Rio в Уфе, пострадал находившийся внутри мужчина, сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Башкирии.

Инцидент произошел в понедельник утром на улице Армавирской около торгового центра "Южный полюс".

"Один мужчина находился внутри салона, он получил множественные ранения ног и был госпитализирован", — рассказал собеседник агентства.

Следствие считает, что покушение может быть связано с личным или бытовым конфликтом.

Сейчас следователи устанавливают тип взрывного устройства, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.