Суд приговорил убийц брянского рок-музыканта к 16 и 17 годам колонии

БРЯНСК, 28 авг — РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Липецкой области, признанных виновными в убийстве известного брянского рок-музыканта Александра Чижикова, к 16 и 17 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Брянской области.

"Суд приговорил соучастников к 17 и 16 годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Ранее коллегия присяжных признала Владислава Чучменкова и Илью Долгова виновными в убийстве вокалиста рок-группы "Ответ Чемберлену" Чижикова.

Тело лидера рок-группы "Ответ Чемберлену" было обнаружено с множественными ножевыми ранениями 28 июля прошлого года рядом с домом по улице Луначарского в Брянске. Спустя несколько дней полиция сообщила о задержании двух жителей Липецка по подозрению в причастности к преступлению. Они были доставлены в Брянск. Было возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Липецка в возрасте 19 и 22 лет.

По данным СК, в ночь убийства обвиняемые находились в Брянске и, заметив спавшего возле труб отопительной системы пьяного мужчину, нанесли ему не менее 21 удара ножом, причинив не совместимые с жизнью ранения. Потерпевшим оказался известный брянский музыкант Чижиков. Липецкие СМИ утверждали, что напавшие на музыканта — представители радикальной группировки, пропагандирующей отрицательное отношение к бездомным и алкоголикам.

Позднее СУСК по региону официально сообщило, что "следователям удалось получить подтверждения тому, что фигуранты уголовного дела являлись сторонниками неформального движения, агрессивно пропагандирующего нетерпимое отношение к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками и ведущим асоциальный образ жизни".

Коллектив "Ответ Чемберлену" существует более десятка лет, регулярно выступает на музыкальных фестивалях в Брянской области и других российских регионах. Группа выпустила два студийных альбома. Альбом "Бродяга-гром", записанный в 2006 году, сделал группу широко известной в городе.