В ДТП с микроавтобусом под Пензой пострадали граждане Киргизии

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры микроавтобуса, пострадавшие в результате ДТП с грузовиком в Пензенской области, являются гражданами Киргизии, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Микроавтобус Mercedes Benz под управлением 44-летнего гражданина Киргизии и грузовой фургон Mercedes в субботу днем столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области, после чего микроавтобус опрокинулся на бок. По данным УВМД по региону, в результате 36-летняя пассажирка микроавтобуса погибла, еще семеро, в том числе 17-летний подросток, пострадали, из них пятеро госпитализированы.

"Все пострадавшие и погибшая пассажирка микроавтобуса — граждане Киргизии", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что 44-летний водитель автофургона, как и водитель микроавтобуса, также являются гражданами Киргизии, до ДТП они друг друга не знали.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД, микроавтобус двигался по трассе в направлении Москвы.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила в отношении водителя микроавтобуса уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.