В ДТП с микроавтобусом под Пензой пострадали граждане Киргизии

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры микроавтобуса, пострадавшие в результате ДТП с грузовиком в Пензенской области, являются гражданами Киргизии, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
"Все пострадавшие и погибшая пассажирка микроавтобуса — граждане Киргизии", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что 44-летний водитель автофургона, как и водитель микроавтобуса, также являются гражданами Киргизии, до ДТП они друг друга не знали.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД, микроавтобус двигался по трассе в направлении Москвы.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила в отношении водителя микроавтобуса уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.