На востоке Москвы водитель такси Uber ранил ножом мужчину

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Таксист сервиса Uber ранил мужчину ножом в ходе перепалки на востоке Москвы и уехал, его разыскивает полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На Зеленом проспекте в ходе ссоры водитель автомобиля-такси Uber ранил ножом мужчину и скрылся. Его сейчас разыскивает полиция", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ранения мужчины на востоке Москвы.

"Произошёл конфликт между двумя гражданами, один из которых причинил, по предварительным данным, ножевое раненое руки, после чего скрылся с места происшествия. Медики осматривают пострадавшего, ведётся поиск подозреваемого", — сказал дежурный офицер.

По его словам, на месте полицейские устанавливают причины произошедшего и другие обстоятельства.