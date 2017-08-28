Директор "Балтстроя" возместил ущерб по "делу реставраторов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, обвиняемый в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия России, полностью возместил ущерб, заявил в понедельник в Куйбышевском районном суде Петербурга представитель Минкультуры РФ.

Сергеев полностью признал вину в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Дело рассматривается в особом порядке.

На заседании в понедельник защитник ходатайствовала о приобщении копии платежного поручения от 26 апреля 2016 года в пользу Минкультуры на 10 миллионов рублей. Кроме того, в материалах дела имеются платежные поручения о возмещении ущерба Минкультуры от октября 2016 года на два миллиона рублей и от июля 2016 года на один миллион рублей

Защитник, выступая в прениях, напомнила, что из общей суммы ущерба по "делу реставраторов" в 164 миллиона рублей, ущерб по трем эпизодам с участием Сергеева составил немногим более 71 миллиона рублей, из которых он получил 11 миллионов рублей, которые он одним из первых возместил.

"Ущерб возмещен в полном объеме", — заявил представитель потерпевшего в суде, отметив, что данный факт подтверждается всеми приобщенными к делу материалами.

Представитель Минкультуры также попросил суд учесть, что Сергеев одним из первых возместил причиненный ущерб. По его словам, благодаря показаниям директора "Балтстроя" удалось добиться возмещения ущерба со стороны остальных участников преступления.

Кроме того, на заседании к материалам дела было приобщено ходатайство руководства Малого театра России, реконструкцию которого проводил "Балтстрой", с просьбой назначить наказание Сергееву, не связанное с лишением свободы.

Также в качестве характеристики личности Сергеева судом были оглашены сведения о его наградах.

В рамках "дела реставраторов" были задержаны бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий "Балтстроя" Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава государственной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и "Балтстроя" Владимир Сванбек. В ноябре 2016 года стало известно, что все задержанные признали вину в инкриминируемых преступлениях.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.