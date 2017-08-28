Водителя микроавтобуса из Киргизии заподозрили в совершении ДТП под Пензой

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель микроавтобуса, являющийся гражданином Киргизии, стал фигурантом уголовного дела о ДТП в Пензенской области, в результате которого одна пассажирка погибла, еще семеро пострадали, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Ранее в областной ГИБДД рассказали, что микроавтобус Mercedes Benz, зарегистрированный в Киргизии, и грузовой фургон Mercedes в субботу днем столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области, после чего микроавтобус опрокинулся на бок. В результате пассажирка микроавтобуса погибла, еще семеро, в том числе 17-летний подросток, пострадали, из них пятеро госпитализированы.

В УМВД по области сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.

"Дело возбудили в отношении водителя микроавтобуса, гражданина Киргизии. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, прокурор района признал возбуждение уголовного дела законным и взял его расследования под контроль.