Один полицейский погиб, второй госпитализирован после нападения в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Один полицейский погиб после инцидента в дагестанском Каспийске, еще один полицейский с множественными ножевыми ранениями доставлен в больницу, где его прооперировали, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что неизвестные в понедельник обстреляли полицейских в дагестанском Каспийске, один сотрудник погиб, двое нападавших ликвидированы.

"Информация по ЧП, которое произошло в дагестанском Каспийске, следующая… один полицейский погиб на месте, еще один с множественными ножевыми ранениями был доставлен в больницу, где его в срочном порядке прооперировали, в данный период его жизни ничего не угрожает", — рассказал собеседник агентства.