Межведомственная комиссия установит причину пожара в Красноярске

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Межведомственная комиссия будет разбираться в ситуации с пожаром в частном доме в Красноярске, где оказывались услуги по присмотру за престарелыми гражданами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

Дом престарелых на улице Авиационной в Красноярске загорелся в понедельник, огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов и проливка. Кровля дома частично обрушена, деревянный фасад также частично обгорел. Следствие сообщило, что при пожаре погибли три человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи, назначаются необходимые экспертизы. Полицейские опрашивают жителей соседнего участка.

"По распоряжению губернатора края Виктора Толоконского создана межведомственная комиссия, которая будет разбираться в ситуации с пожаром в частном доме, где оказывались услуги по присмотру за престарелыми гражданами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Вопрос с размещением эвакуированных пожилых людей решен: 26 человек направлены в краевые учреждения социальной защиты населения "Ветеран" и "Солнечный", а также в муниципальное учреждение "Родник". Семерых человек забрали родственники, еще одна женщина находится в ожоговом центре, сообщили региональные власти.

Размещенные в учреждениях соцзащиты будут обеспечены питанием и надлежащим медицинским уходом. "Мы найдем их родственников и окажем всю необходимую помощь. Специальная комиссия разберется не только в причинах пожара, но и сделает ряд других выводов. Возможно, потребуется усиление внимания к таким учреждениям со стороны полиции, правоохранительных и надзорных органов. Подобные услуги должны оказываться в исключительно безопасных условиях", — приводит слова Толоконского пресс-служба губернатора.