Глава компании-подрядчика признал вину по "делу реставраторов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев признал вину в хищениях денег, выделенных из государственного бюджета на реставрацию объектов культурного наследия России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Куйбышевского районного суда Петербурга.

"Да. Признаю. Полностью", — заявил Сергеев в суде, признав вину в трёх эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

В ходе заседания огласили обвинительное заключение, согласно которому Сергеев участвовал в хищении средств, выделенных на реставрацию Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.

В обвинительном заключении говорится, что хищения осуществлялись путём внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ. Похищенные деньги обналичивались через неустановленную организацию.

Гособвинитель заявила, что Сергеев выполнил условия досудебного соглашения, поскольку данные им показания способствовали изобличению его соучастников. В связи с этим дело слушается в особом порядке – фигуранту грозит не более 2/3 от максимального срока наказания.

По данным следствия, всего преступная группа с участием Сергеева похитила более 72 миллионов рублей, из которых 30 миллионов Сергеев готов возместить.

В рамках "дела реставраторов" задержаны уже бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо и другие чиновники и бизнесмены. Ранее стало известно, что все задержанные признали вину.

Фигурантам вменяется ущерб более чем в 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.