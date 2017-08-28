Глава компании-подрядчика признал вину по "делу реставраторов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев признал вину в хищениях денег, выделенных из государственного бюджета на реставрацию объектов культурного наследия России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Куйбышевского районного суда Петербурга.
В ходе заседания огласили обвинительное заключение, согласно которому Сергеев участвовал в хищении средств, выделенных на реставрацию Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.
В обвинительном заключении говорится, что хищения осуществлялись путём внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ. Похищенные деньги обналичивались через неустановленную организацию.
Гособвинитель заявила, что Сергеев выполнил условия досудебного соглашения, поскольку данные им показания способствовали изобличению его соучастников. В связи с этим дело слушается в особом порядке – фигуранту грозит не более 2/3 от максимального срока наказания.
В рамках "дела реставраторов" задержаны уже бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо и другие чиновники и бизнесмены. Ранее стало известно, что все задержанные признали вину.
Фигурантам вменяется ущерб более чем в 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.