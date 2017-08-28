Предполагаемый убийца блогера в парке Горького подался в бега

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сына актера из популярного сериала "Интерны" подозревают в нападении на блогера Станислава Думкина в столичном парке культуры имени Горького. Двадцатитрехлетний Корней Макаров не явился в полицию и сейчас находится в розыске.
Что произошло
Инцидент случился в парке Горького еще 13 августа. Тогда неизвестные избили молодого человека 1988 года рождения. По данным СК причиной конфликта стал "формальный повод".
"Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался", — рассказала на прошлой неделе старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Погибший оказался жителем Санкт-Петербурга, блогер Станислав Думкин.
В администрации парка Горького пояснили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт Думкина с неизвестными.
"В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия", — отметили сотрудники парка.
Руководство парка Горького выразило свои соболезнования родственникам погибшего, назвав инцидент "большой трагедией".
"Мы очень рассчитываем на то, что лица, оборвавшие жизнь Станислава Думкина, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении.
Нападение произошло на глазах у полутора десятков зевак, однако никто из них не обратился к врачам скорой помощи и не рассказал о причинах инцидента.
Подозреваемый подался в бега
"Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия", — пояснила Юлия Иванова.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть".
Источник РИА Новости в правоохранительных органах Москвы позднее уточнил, что в рамках уголовного дела разыскивается сын актера из популярного телесериала "Интерны".
"Пока установить, где находится подозреваемый, не удалось. Сам он в правоохранительные органы также не явился", — сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства также уточнил, что по месту жительства мужчина также не появляется.