Предполагаемый убийца блогера в парке Горького подался в бега

Нападение на блогера в парке Горького (6)

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сына актера из популярного сериала "Интерны" подозревают в нападении на блогера Станислава Думкина в столичном парке культуры имени Горького. Двадцатитрехлетний Корней Макаров не явился в полицию и сейчас находится в розыске.

Что произошло

Инцидент случился в парке Горького еще 13 августа. Тогда неизвестные избили молодого человека 1988 года рождения. По данным СК причиной конфликта стал "формальный повод".

"Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался", — рассказала на прошлой неделе старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Погибший оказался жителем Санкт-Петербурга, блогер Станислав Думкин.

СМИ отмечали, что нападавшим не понравился внешний вид мужчины: преступники отняли у молодого человека шляпу, после чего сорвали с него очки и растоптали.

В администрации парка Горького пояснили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт Думкина с неизвестными.

"В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия", — отметили сотрудники парка.

Руководство парка Горького выразило свои соболезнования родственникам погибшего, назвав инцидент "большой трагедией".

"Мы очень рассчитываем на то, что лица, оборвавшие жизнь Станислава Думкина, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении.

Нападение произошло на глазах у полутора десятков зевак, однако никто из них не обратился к врачам скорой помощи и не рассказал о причинах инцидента.

Подозреваемый подался в бега

В воскресенье в столичном СУ СК рассказали, что личность мужчины, напавшего на блогера, установлена.

"Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия", — пояснила Юлия Иванова.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть".

Источник РИА Новости в правоохранительных органах Москвы позднее уточнил, что в рамках уголовного дела разыскивается сын актера из популярного телесериала "Интерны".

В Следственном комитете молодому человеку предложили добровольно явиться в полицию, однако тот проигнорировал призыв.

"Пока установить, где находится подозреваемый, не удалось. Сам он в правоохранительные органы также не явился", — сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также уточнил, что по месту жительства мужчина также не появляется.