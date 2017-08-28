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Происшествия

Пожар в доме престарелых в Красноярске: погибли три человека

Сюжет:
Пожар в доме престарелых в Красноярске (13)
12:0128.08.2017
(обновлено: 12:04 28.08.2017)
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© RUPTLYПожар в доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017Пожар в доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© RUPTLY

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Частный пансионат для престарелых сгорел в понедельник в Красноярске, по разным данным, погибли от трех до четырех человек, более 30 эвакуированы. Это первый за последние несколько лет пожар, при котором погибли люди.

Пожар в доме престарелых. 28 августа 2017 года
Из-за пожара в доме престарелых в Красноярске эвакуировали 40 человек

Сообщение о пожаре на улице Авиационной в Красноярске спасатели получили в понедельник днем по местному времени. Прибывшие на место пожарные уточнили, что горит трехэтажный частный пансионат для престарелых. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Постояльцев из здания эвакуировали, а пожар — оперативно ликвидировали. Возбуждено уголовное дело.

Погибли люди

Сначала источник сообщил РИА Новости об одном погибшем. Руководитель ГСУСК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалов отмечал, что, по предварительным данным, еще два человека пострадали и 40 эвакуированы.

Представитель красноярской краевой клинической больницы Сергей Головач рассказал, что пострадавший при пожаре поступил в реанимацию лечебного учреждения, медики ожидают еще троих.

Скорая помощь у дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© RUPTLY
СК назвал возможную причину пожара в красноярском доме престарелых

Затем источник РИА Новости сообщил, что погибли четверо, однако официального подтверждения эта информация не получила.

Позднее СК РФ сообщил, что при пожаре погибли трое. "По имеющейся на данный момент информации, трое человек погибло, 34 человека эвакуированы из горящего дома", — говорится в сообщении СК РФ. СК также обнародовал название сгоревшего пансионата — "Жемчужина".

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В данный момент на месте работает следственная группа, назначаются необходимые экспертизы.

Версии пожара

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что причиной пожара, по предварительным данным, могли стать неисправность в электрооборудовании или неосторожное обращение с огнем.

На месте пожара дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / Марат Винский
Постояльцев красноярского дома престарелых разместили в госучреждениях

СК в свою очередь считает, что огонь мог перекинуться на здание с соседнего участка.

"По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания", — сообщил Следственный комитет РФ.

Эвакуация спецавтомобилями

Постояльцев пансионата с места пожара эвакуировали с помощью специальных автомобилей для перевозки маломобильных пассажиров.

Несколько специально оборудованных машин с постояльцами дома престарелых уже уехали, одного из постояльцев увезли на частном легковом автомобиле, передавал корреспондент РИА Новости. На улице стоит столик с водой и питанием для постояльцев. Полицейские оцепили квартал, двор дома престарелых закрыт, посторонних и журналистов туда не пускают. Тела погибших пока не вывезли.

Пресс-секретарь краевого министерства социальной политики Олеся Заплетняк сообщила РИА Новости, что 26 постояльцев пансионата разместили в госучреждениях, одного родственники забрали домой.

Пожары в домах престарелых

Это первый за последние несколько лет пожар в доме престарелых, во время которого погибли несколько человек.

Сотруднки экстренных служб у дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / Марат Винский
Пожары в домах престарелых в России в 2013-2017 годах

В октябре 2016 года в результате пожара в спальном корпусе дома-интерната для престарелых в Краснодарском крае были эвакуированы 79 пациентов и шесть сотрудников учреждения. Два пострадавших пациента с ожогами конечностей были госпитализированы, позднее один из них скончался в больнице.

В июне того же года два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном доме для престарелых в Березовском районе Пермского края. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек.

Два пожара в домах престарелых прошли в 2015 году. В сентябре загорелся интернат для престарелых в городе Орск Оренбургской области. Более 250 пациентов были эвакуированы. Через месяц пожар произошел в частном хосписе "Дом престарелых "Уют" в Екатеринбурге. Во время инцидента из здания были эвакуированы 26 человек. В обоих случаях никто не погиб и не пострадал.

Пожары в домах престарелых в 2014 и 2013 годах также обошлись без жертв и пострадавших.

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