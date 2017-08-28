Завели дело после ДТП с микроавтобусом из Киргизии и грузовиком под Пензой

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Пензенской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом из Киргизии, в результате чего одна пассажирка погибла, еще семеро пострадали, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного управления МВД.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что, по уточненным данным, 36-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась в машине скорой помощи, еще семеро были доставлены в больницу, из них пятеро госпитализированы, а двое отпущены из лечебного учреждения после оказания медицинской помощи.
По ее словам, в результате ДТП 44-летние водители обоих автомобилей не пострадали.