Завели дело после ДТП с микроавтобусом из Киргизии и грузовиком под Пензой

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Пензенской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом из Киргизии, в результате чего одна пассажирка погибла, еще семеро пострадали, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного управления МВД.

Ранее в областной ГИБДД рассказали, что микроавтобус Mercedes Benz, зарегистрированный в Киргизии, и грузовой фургон Mercedes в субботу днем столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области, после чего микроавтобус опрокинулся на бок. В результате пассажирка микроавтобуса погибла, несколько человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что, по уточненным данным, 36-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась в машине скорой помощи, еще семеро были доставлены в больницу, из них пятеро госпитализированы, а двое отпущены из лечебного учреждения после оказания медицинской помощи.

По ее словам, в результате ДТП 44-летние водители обоих автомобилей не пострадали.