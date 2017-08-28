СК сообщил о трех погибших при пожаре в доме престарелых в Красноярске

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном пансионате для престарелых в Красноярске, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении Следственного комитета.

Источник в экстренных службах региона ранее сообщил РИА Новости, что во время пожара в пансионате "Жемчужина" погибли четыре человека, но официально эта информация пока не подтверждена.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По имеющейся на данный момент информации, трое человек погибло, 34 человека эвакуированы из горящего дома", — говорится в сообщении СК РФ.

В настоящее время на месте работает следственная группа, назначаются необходимые экспертизы.

Дом престарелых на улице Авиационной в Красноярске загорелся в понедельник, огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен, идут разборы завалов.