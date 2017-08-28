Источник назвал возможную причину пожара в доме престарелых в Красноярске

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Причиной пожара в частном пансионате для престарелых в Красноярске, по предварительным данным, могли стать неисправность в электрооборудовании или неосторожное обращение с огнем, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем", — сказал собеседник агентства.

В понедельник произошло загорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытии уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании. На тушение поданы стволы, пожара присвоен второй номер сложности. Ранее источник сообщил об одном погибшем. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В настоящее время пожар уже потушен.