Число погибших в ДТП на Кубани увеличилось до 19

На Кубани автобус с рабочими упал в море. Архивное фото

На Кубани автобус с рабочими упал в море. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с автобусом с рабочими на Кубани скончался в больнице, число погибших увеличилось до 19, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

В минувшую пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, были спасены 33.

"При падении вахтового автобуса в акваторию Черного моря погибли 19 человек: один из пострадавших скончался в лечебном учреждении, остаются в больнице 19 человек", — сказал собеседник агентства.