В Красноярске загорелся дом престарелых

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Частный дом престарелых горит в Красноярске, постояльцы эвакуированы, сообщает управление МЧС по региону.

"Сегодня днем произошло загорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытию уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании, производится эвакуация людей. На тушение поданы стволы, объявлен ранг пожара №2", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что пансионат для престарелых относится к частным организациям. О количестве эвакуированных пока не сообщается.

На тушение пожара всего привлечено 18 единиц техники и 55 человек, от МЧС 14 единиц техники и 45 человек.