Сына актера из "Интернов" заподозрили в убийстве блогера в Парке Горького

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сына актёра популярного телесериала "Интерны" разыскивают в рамках дела об избиении до смерти блогера из Санкт-Петербурга в столичном Парке Горького, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

"Подозреваемый Корней Макаров по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось", — сказал собеседник агентства.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова ранее сообщила, что следователи установили личность причастного к преступлению.

"Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия", — сказала она.

Вчера пресс-служба Парка Горького сообщила, что 13 августа в 00.53 в районе Пушкинской набережной произошло нападение на блогера Станислава Думкина. По информации пресс-службы, неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он чуть больше чем через неделю скончался, не приходя в сознание.

В руководстве парка уточнили, что нападение произошло на глазах у полутора десятков зевак, однако никто из них не обратился к врачам скорой и не рассказал о причинах происшедшего. Также сообщалось, что записи с камер видеонаблюдения переданы полиции.

В СК заявили о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть".