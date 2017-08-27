Установлена личность подозреваемого в избиении блогера в Парке Горького

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Следователи установили личность причастного к избиению мужчины до смерти в московском парке, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия", — сказала она.

Ранее пресс-служба Парка Горького сообщила, что 13 августа в 0.53 в районе Пушкинской набережной произошло нападение на блогера Станислава Думкина. По информации пресс-службы, неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он чуть больше, чем через неделю скончался, не приходя в сознание.