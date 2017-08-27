В Петербурге во дворе нашли гранату времен ВОВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Граната времен Великой Отечественной войны была обнаружена при выполнении работ по благоустройству дворовой территории в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главка Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о том, что на газоне у дома 46 на 13-й линии Васильевского острова был обнаружен предмет, похожий на гранату, поступило в воскресенье в 11.40.

"По указанному адресу незамедлительно прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Обследовав находку, специалисты-взрывотехники установили, что это ручная осколочная граната "М-32" иностранного производства времен Великой Отечественной войны со взрывателем, представляющая реальную угрозу для окружающих", — говорится в сообщении.

Боеприпас был оставлен под охраной полиции для передачи военным саперам и дальнейшего уничтожения.

Вероятно, граната попала на газон с завезенным для благоустройства двора грунтом, отмечают в ведомстве.