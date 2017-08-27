В цехе на "Уралвагонзаводе" начался пожар

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Покрасочный цех загорелся в воскресенье вечером на оборонном предприятии "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле в Свердловском области. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Борьбу с огнем, как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС, ведут 40 человек и девять единиц техники.

По предварительным данным, возгорание возникло в покрасочной камере, в 20:20 мск оно было локализовано. Как отметил источник, на работе завода ЧП не сказалось. Угрозы распространения огня и опасности для людей на предприятии нет.

УВЗ — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.