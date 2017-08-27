В Ярославской области сняли с мели теплоход "Илья Муромец"

Теплоход Илья Муромец, севший на мель в Ярославской области

Теплоход Илья Муромец, севший на мель в Ярославской области

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту "Москва – Казань", снят с мели, продолжил движение, сообщает оперативный штаб на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что теплоход со 130 пассажирами сел на мель в Ярославской области в ночь на воскресенье, угрозы пассажирам нет.

"Теплоход "Илья Муромец" (маршрут "Москва – Казань") снят с мели, продолжил движение по маршруту", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава пресс-службы ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, после ЧП требования к судовладельцам в части обслуживания и эксплуатации судов будут ужесточены.

"На первом месте должна стоять безопасность пассажиров и судоходства. Это главный приоритет нашей работы", — подчеркнул он.

На месте происшествия работают представители Ространснадзора, Государственного портового контроля и Рыбинского района гидротехнических сооружений ФГБУ "Канала имени Москвы".

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