В Москве у женщины украли украшения на восемь миллионов рублей

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ювелирные украшения похищены из квартиры в центре Москвы, женщина, заявившая о краже, оценила их стоимость в 7,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отметили в ведомстве, 25 августа в 22.04 на службу "02" от гражданки 1976 года рождения, проживающей по адресу 5-й Котельнический переулок, поступило сообщение о краже из квартиры.

"Прибывшие сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в квартиру и совершил кражу ювелирных изделий. Материальный ущерб потерпевшая сторона оценила в 7 миллионов 800 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что вор проник в квартиру, отжав окно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража", добавили в ведомстве.