В Брянской области четыре человека погибли в ДТП

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos в Брянской области, четыре человека погибли, сообщается на сайте областного ГУМВД.

Авария произошла в воскресенье около шести утра недалеко от поселка Юдиново в Погарском районе.

"По предварительной версии, 20-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП 18-летний водитель, а также 16-, 17- и 18-летний пассажиры Chevrolet Lanos от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель Toyota Land Cruiser в момент ДТП был трезв. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.