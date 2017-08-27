На новосибирской ТЭЦ назвали причину пожара

НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Предварительной причиной взрыва и последующего возгорания на трансформаторе ТЭЦ-2 в Новосибирске стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта, сообщила пресс-служба компании "Сибэко", которой принадлежит станция.

Пожар произошел в субботу на Новосибирской ТЭЦ-2 после взрыва трансформатора. Никто не пострадал. Пожар потушен. Как отмечало Минэнерго, основное оборудование станции, находившееся в работе, не повреждено. Происшествие привело к отключениям света в Новосибирске. Без энергоснабжения примерно на три часа оставались около 18,3 тысячи человек.

"Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта", — говорится в сообщении компании.

В "Сибэко" уточнили, что возгорание произошло на открытом распределительном устройстве – трансформаторе 6T. В данный момент станция работает в штатном режиме, основное оборудование не повреждено. Создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего возгорания.

Гендиректор "Сибэко" Руслан Власов выразил благодарность ГУМЧС России, другим аварийно-спасательным службам и техническим специалистам ТЭЦ-2 за оперативное реагирование и слаженные действия, позволившие ликвидировать последствия пожара в короткие сроки.