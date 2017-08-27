В Парке Горького рассказали о нападении на блогера Думкина

Москвичи в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Москвичи в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт Станислава Думкина с неизвестными, нанесшими ему тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой он скончался. Об этом говорится в официальном комментарии на сайте Парка Горького.

"В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия", — сказано в сообщении.

Утверждается, что нападение произошло на глазах у полутора десятков посетителей парка, однако никто из них не обратился к врачам скорой и не рассказал о причинах происшедшего.

Руководство парка соболезнует родственникам погибшего и призывает отнестись к инциденту как к "настоящей большой трагедии, а не кощунственной сенсации". "Мы очень рассчитываем на то, что лица, оборвавшие жизнь Станислава Думкина, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении.

Также сообщается, что правоохранительные органы уже получили записи, на которых запечатлен момент нападения.

Ранее СМИ сообщили об избиении петербургского блогера Станислава Думкина в московском Парке Горького. Вскоре после нападения молодой человек скончался. В СК заявили о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть".