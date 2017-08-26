В Люберцах ребенок погиб, отравившись газом для зажигалок

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти десятилетнего мальчика в подмосковных Люберцах, который, по предварительным данным, отравился газом для заправки зажигалок, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.

"Следствием установлено, что в результате употребления газа для заправки зажигалок мальчик десяти лет скончался на месте, мальчик 12 лет доставлен в больницу, состояние его удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.