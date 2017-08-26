Названа причина ДТП с автобусом на Кубани

ДТП с автобусом на Кубани (74)

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

ДТП с автобусом в Краснодарском крае

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Причиной ДТП на Кубани, в результате которого погибло 18 человек, стала неисправность тормозов автобуса. Об этом сообщает Ространснадзор.

"Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства. В ходе дополнительных консультаций Ространснадзора с прокуратурой Краснодарского края будет принято решение о порядке дальнейшего участия Службы в расследовании данного происшествия", — говорится на сайте ведомства.

Подозреваемые арестованы

Ранее в СК причиной аварии назвали нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В качестве подозреваемых проходят оставшийся в живых водитель автобуса Карапет Микаелян и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, оказывавший услуги по развозу рабочих. В субботу суд взял их обоих под стражу.

Что произошло

В пятницу автобус, перевозивший рабочих с вахты по закрытой территории компании "Транснефтегаз", опрокинулся в море. Погибли 18 человек, еще 33 спасены.

По информации МЧС, среди погибших — жители четырех регионов: Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Источник в МЧС сообщили о том, что в субботу утром на поверхность поднято тело 18-го погибшего в автокатастрофе. По данным ведомства, это житель города Темрюк Краснодарского края.

На данный момент всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В центральной больнице города Темрюк сообщили, что четверо рабочих находятся в тяжелом состоянии. В районный центр приехали ведущие врачи края во главе с министром здравоохранения Кубани Евгением Филипповым.

День траура

Власти региона объявили субботу днем траура по погибшим в автокатастрофе. Главам районов поручено приспустить флаги и отказаться от проведения развлекательные мероприятий. Местное телевидение прекратило вещание увеселительных программ.

В Фонде социального страхования заявили, что семьи жертв ДТП, застрахованных от несчастных случаев, получат компенсации в размере 1 миллиона рублей. Пострадавшим будет оплачено дорогостоящее лечение.

Губернаторы Кубани и Костромской области также пообещали оказать адресную материальную и денежную помощь семьям погибших. Кроме того, региональные правительства взяли на себя расходы по организации похорон.