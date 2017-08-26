МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Причиной аварии автобуса на Кубани, где погибли 18 человек, стала неисправность тормозов, об этом говорится в сообщении на сайте Ространснадзора.
"Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства", — говорится в сообщении ведомства.
В результате аварии погибли 18 человек, тело последнего погибшего спасатели извлекли из воды утром в субботу. Спасательные работы на месте ЧП завершены.
В Краснодарском крае 26 августа объявлен днем траура. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.