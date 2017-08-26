"В ДТП на Ставрополье погибла 12-летняя девочка"

ПЯТИГОРСК, 26 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Девочка погибла, три человека, в том числе ее родители, пострадали в результате ДТП на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

"Около 13.00 мск на автодороге Нефтекумск-Затеречный водитель автомашины "Нива", совершая маневр обгона, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной "Богдан-2110", — говорится в сообщении.

В больницу были доставлены четыре человека: водитель "Нивы", а также водитель и два пассажира "Богдана". Отмечается, что в "Богдане" находились 49-летний мужчина, его 45-летняя жена и 12-летняя дочь.

"От полученных травм девочка скончалась в реанимации. В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сидении, пристегнутый удерживающим устройством", — отмечено в сообщении.

Все участники автоаварии — жители Нефтекумского района.