"В ДТП на Ставрополье погибла 12-летняя девочка"

ПЯТИГОРСК, 26 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Девочка погибла, три человека, в том числе ее родители, пострадали в результате ДТП на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
В больницу были доставлены четыре человека: водитель "Нивы", а также водитель и два пассажира "Богдана". Отмечается, что в "Богдане" находились 49-летний мужчина, его 45-летняя жена и 12-летняя дочь.
"От полученных травм девочка скончалась в реанимации. В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сидении, пристегнутый удерживающим устройством", — отмечено в сообщении.
Все участники автоаварии — жители Нефтекумского района.