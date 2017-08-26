СК просит арестовать подозреваемых по делу о ДТП с автобусом на Кубани

Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых по уголовному делу о падении автобуса в море на Кубани — водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых, по данным властей региона, находятся в больницах.

"Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе", — сказала Петренко.

Она уточнила, что в настоящее время опознан мужчина, ранее считавшийся пропавшим без вести, им оказался житель города Темрюк.

Петренко добавила, что продолжаются активные следственные действия: специалисты работают с изъятой документацией в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы.