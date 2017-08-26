МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых по уголовному делу о падении автобуса в море на Кубани — водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых, по данным властей региона, находятся в больницах.
"Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе", — сказала Петренко.
Она уточнила, что в настоящее время опознан мужчина, ранее считавшийся пропавшим без вести, им оказался житель города Темрюк.
Петренко добавила, что продолжаются активные следственные действия: специалисты работают с изъятой документацией в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы.