На юго-востоке Москвы при пожаре в жилом доме спасли шесть человек

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Шестерых человек спасли во время пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены шесть человек, три человека эвакуированы, из них один ребенок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Волгоградском проспекте, дом 51. Отмечается, что площадь пожара составила около 25 квадратных метров.

Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Согласно сообщению, в 8 часов 45 минут пожар был локализован, а в 8 часов 53 минуты – ликвидирован.