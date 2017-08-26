Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего при ДТП с автобусом на Кубани

ДТП с автобусом на Кубани (70)

На Кубани автобус с рабочими упал в море

На Кубани автобус с рабочими упал в море

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тело 18-го погибшего в результате падения в воду автобуса на Кубани. Им оказался житель города Темрюк Краснодарского края, сообщили РИА Новости в южном региональном центре МЧС.

В пятницу автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", свернул с трассы и опрокинулся в море. По данным МЧС, среди погибших – жители четырех регионов России: Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Все они возвращались с вахты.

В автобусе находились около 50 человек, свыше 30 удалось спасти. В район были направлены нейрохирурги, травматологи, реаниматологи, торакальные хирурги.

На данный момент в больницах остаются 19 человек, остальных уже отпустили домой. С пострадавшими и их родственниками работает психолого-психиатрическая бригада.

Следствие продолжается

Предварительная причина аварии – нарушение правил дорожного движения.

Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание слуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следователи допрашивают в качестве подозреваемых водителя (он остался жив) и индивидуального предпринимателя, который предоставил автобус для перевозки рабочих.

Перевозчика также проверят Роструд, Ространснадзор и Росморречфлот.

Выплаты компенсаций

Фонд социального страхования ранее сообщил, что выплатит семьям погибших, которые были застрахованы от несчастных случаев, по миллиону рублей, пострадавшим с тяжелыми травмами будет оплачено лечение.

В Краснодарском крае 26 августа объявили траур. Телерадиокомпаниям и организациям культуры, работающим в регионе, рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.

О крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >