Найдено тело 18-го погибшего при падении автобуса в море на Кубани

ДТП с автобусом на Кубани (67)

Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Найдено тело 18-го погибшего в результате падения в воду автобуса в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в южном региональном центре МЧС.

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших и 33 спасенных.

"На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести", — сказал собеседник агентства.

В Краснодарском крае 26 августа объявили днем траура. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

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