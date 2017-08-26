Найдено тело 18-го погибшего при падении автобуса в море на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Найдено тело 18-го погибшего в результате падения в воду автобуса в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в южном региональном центре МЧС.
В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших и 33 спасенных.
"На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести", — сказал собеседник агентства.
В Краснодарском крае 26 августа объявили днем траура. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.
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