Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Пожарная машина у места, где автобус с людьми упал в Керченский пролив с моста. 25 августа 2017

Пожарная машина у места, где автобус с людьми упал в Керченский пролив с моста. 25 августа 2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при падении автобуса в воду в Краснодарском крае остаются в больницах, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее сообщалось, что автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в пятницу в море во время возвращения с вахты. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек, из них погибли 17 человек, еще 33 спасены. Еще один человек, по информации ГО и ЧС Темрюкского района, объявлен без вести пропавшим.

"На лечении в медорганизациях остаются 19 человек, 13 из которых находятся в ЦРБ Темрюка и шесть — в Краевой клинической больнице №1 имени Очаповского", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 человек уже отпущены домой.

По поручению губернатора краевые медики также оказывают помощь пострадавшим в ЦРБ Темрюка. В район были направлены нейрохирурги, травматологи, реаниматологи, торакальные хирурги. С пострадавшими и их родственниками работает психолого-психиатрическая бригада.

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