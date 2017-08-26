Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при падении автобуса в воду в Краснодарском крае остаются в больницах, сообщает пресс-служба администрации региона.
"На лечении в медорганизациях остаются 19 человек, 13 из которых находятся в ЦРБ Темрюка и шесть — в Краевой клинической больнице №1 имени Очаповского", — говорится в сообщении.
Уточняется, что 14 человек уже отпущены домой.
По поручению губернатора краевые медики также оказывают помощь пострадавшим в ЦРБ Темрюка. В район были направлены нейрохирурги, травматологи, реаниматологи, торакальные хирурги. С пострадавшими и их родственниками работает психолого-психиатрическая бригада.
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