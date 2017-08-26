МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Продолжение поисково-спасательных работ на руднике "Мир", где пропали восемь горняков, признано невозможным, сообщает компания "Алроса".

"Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена. По данным на 9.10 по местному времени 26 августа, в чаше карьера скопилось 37400 кубометров воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ", — говорится в сообщении компании.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка.

"По данным маркшейдерской службы, в солевых породах шахты образовались промоины в объеме более 100 тысяч кубометров. По расчетам геотехников, при таком количестве промоин существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок, что делает невозможной дальнейшую работу спасателей. Ведение направленных взрывных работ на дне карьера запрещено. 26 августа в 11.00 по местному времени на совещании штаба рассмотрены результаты расчетов и все возможные варианты действий. В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно", — поясняет компания.

Ход операции

По данным "Алросы", поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась в общей сложности три недели. Работы велись круглосуточно в три смены. В операции принимали участие 320 человек: 170 специалистов МЧС России и около 150 работников "Алроса". Шахтеры и спасатели провели под землей в общей сложности больше 360 часов. Поиски велись на глубине 550 и 600 метров, общий объем извлеченной ими горной массы составил 19,5 тысяч кубометров, протяженность освобожденных горных выработок − 1 191,5 м. Было задействовано более 30 единиц техники, авиация, водолазы и промышленные альпинисты. В целях обеспечения безопасности работы спасателей и недопущения подтопления горизонтов шахты, на которых осуществляются поиски, в руднике были смонтированы 2 группы дополнительных насосных агрегатов.

Поиски осложнились 18 августа, когда вода, поступающая из Метегеро-Ичерского водоносного комплекса, перестала в полном объеме уходить в рудник и начала скапливаться на дне карьера. В карьер поступает около 1200 кубометров воды в час, из которых около 1000 кубометров изливались в рудник, а 200 кубометров постепенно ежечасно накапливались на дне карьера. Это создавало опасность одномоментного прорыва накопленной воды в шахту и ставило под угрозу жизни находящихся под землей горняков и спасателей. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности запрещают вести спасательные работы в подобных условиях, поэтому поиск людей был приостановлен в 16.00 19 августа, сообщает компания.

"Чтобы избежать одномоментного прорыва воды из карьера в шахту, предпринимались все возможные меры по организации ее управляемого спуска. В том числе на экстренном совещании 20 августа было принято решение о проведении серии направленных локальных взрывных работ. Ростехнадзор выдал соответствующее разрешение. Взрывные работы продолжались в течение 5 суток, но добиться управляемого схода полного объема воды в рудник не удалось", — говорится в сообщении.

На совещании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии было принято решение об остановке работы насосов и прекращении поисково-спасательных работ. "К этому времени с момента аварии прошло три недели. Медицинские эксперты считают, что выжить без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей организм человека в течение такого длительного срока не способен", — отмечает компания.

© Фото предоставлено телеканалом "Алмазный край" Промышленные альпинисты приступили к работе на руднике "Мир" © Фото предоставлено телеканалом "Алмазный край" Промышленные альпинисты приступили к работе на руднике "Мир"

Помощь семьям шахтеров

Президент "Алроса" Сергей Иванов от лица компании выразил искренние соболезнования семьям, родным и близким горняков.

"С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании. Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких. Как глава компании я гарантирую, что семьям шахтеров будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь − своевременно и в полном объеме", — отметил Иванов.

Как сообщалось ранее, независимо от результатов поисково-спасательных работ родственникам каждого из шахтеров будут выплачены компенсации в размере 2 миллиона рублей. Данные средства выделены "Алроса" (сверх выплат по Коллективному договору) и подрядной компанией ООО "Белспецмонтаж". Помимо этого, родственникам шахтеров будут произведены страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней, в том числе из бюджета Республики Саха (Якутия), и муниципального образования "Мирнинский район". Семьи рабочих из Белгородской области получат также выплаты от администрации Белгородской области, а семьи шахтеров, проживавших в Мирном, − из бюджета муниципального образования "Город Мирный".

Оставшиеся под землей

Вопрос о юридическом статусе восьми шахтеров, оставшихся под землей после завершения поисково-спасательной операции, в ближайшее время будет рассмотрен судом, говорится в сообщении компании.

"Алроса" приводит список шахтеров, оставшихся под землей:

Власенко Алексей Владимирович, машинист буровой установки.

Жуков Дмитрий Евгеньевич, машинист буровой установки.

Куликов Виталий Витальевич, и.о. начальника участка.

Марьин Дмитрий Михайлович, машинист буровой установки.

Миронцев Глеб Александрович, горнорабочий очистного забоя.

Мисник Валентин Анатольевич, мастер участка (сменный).

Неустроев Михаил Юрьевич, машинист буровой установки.

Степанов Игорь Анатольевич, взрывник.