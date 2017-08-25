Кадыров поручил в сжатые сроки найти убийц депутата Асхабова

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам республики в сжатые сроки установить, задержать и наказать виновных в убийстве депутата чеченского парламента Магомеда Асхабова.

Асхабов был убит в пятницу утром. Его служебный автомобиль Toyota Camry был обстрелян неизвестными на автодороге Ачхой-Мартан — Самашки. Асхабов ехал из дома на работу в Грозный. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга" и "Незаконный оборот оружия".

"Перед руководством правоохранительных органов мною поставлена задача в сжатые сроки установить преступников, задержать и наказать их в соответствии с действующими законами. В их способности выполнить данную задачу нисколько не сомневаюсь", — написал Кадыров в Instagram.

Глава Чечни также заявил, что убийство Асхабова не является политическим.

"Сейчас, основываясь на информации, полученной из многочисленных и не зависимых друг от друга источников, и сведениях правоохранительных органов, могу заявить, что это не политическое убийство. Нужно быть предельно правдивыми: к убийству не имеют никакого отношения ни террористы, ни ваххабиты", — написал он.

Кадыров выразил уверенность, что преступление более чем наполовину раскрыто. "В Чеченской Республике убийство Магомеда Асхабова воспринято с большим удивлением. Подобных явлений в Чечне не было очень давно", — добавил он.

Глава Чечни также выразил соболезнования семье, родным и близким Асхабова.

Как говорится на сайте парламента Чечни, Асхабов возглавлял комитет по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов. С чем может быть связано убийство, выясняется.