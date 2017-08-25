В парке в центре Москвы мужчину избили до смерти

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Мужчину избили до смерти в парке в центре Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По ее данным, инцидент произошел 13 августа, Следственный комитет принял дело к производству из органов полиции.

"По версии следствия,… неизвестные лица, находясь в одном из парков, расположенных по улице Крымский вал, используя формальный повод, вступили в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения. После нанесли ему множественные удары в область головы", — сказала она.

По ее словам, "потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался". Сейчас ведется поиск причастных к преступлению. Опрошены очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Ранее сайт Life сообщил, что в Парке Горького в центре Москвы между мужчиной и тремя неизвестными произошел конфликт. По данным Life, последним не понравился внешний вид мужчины: они "отняли у молодого человека шляпу, а после сорвали с него очки и растоптали". Затем, по данным СМИ, произошла потасовка, в результате которой мужчина получил тяжелую травму, а через неделю он скончался в больнице.