Лидер "Шалтай-Болтая" признал, что вносил правки в полученный контент

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, осужденный за неправомерный доступ к почте чиновников, признал, что вносил правки в полученный контент, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Коблев.

"Аникеев на допросах говорил, что они (хакерская группа) частично видоизменяли скачиваемый контент, разбавляли его и добавляли некоторую информацию. То есть то, что опубликовано, не является дословным цитированием переписки, которую они скачивали", — сказал защитник.

Аникеев получил два года колонии общего режима, в ходе следствия и суда он полностью признал свою вину. Процесс по делу еще двух участников группы продолжается, 30 августа в Мосгорсуде прокурор назовет наказание, которое он считает справедливым для членов "Шалтай-Болтая".